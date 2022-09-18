Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi görevlileri 12 Eylül'de antrenörlük bölümü için tercih yapan ve spor testi sonrası kayıt için yedekler listesinde 2'nci sırada yer alan Çaykur Rizespor Voleybol takımı sporcusu Cansu Karadereli'yi (18) telefonla arayarak kayıt sildiren bir öğrenci nedeniyle oluşan kontenjanla bölüme yerleştirildiğini bildirdi.

"BENİ 'KAZANDIM' DİYE YAYINLADILAR"

7 yıldır Çaykur Rizespor Kulübü'nde voleybol oynadığını söyleyen Cansu Karadereli, şunları söyledi:

"Bu yıl üniversiteye yerleşemediğim için dershaneye başladım. Ancak 12 Eylül'de beni ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden görevli bir memur ve dekan yardımcısı telefonla aradı, kazandığımı, kayıt yaptırıp yaptırmayacağımı, sordular. Ben de 'kayıt yaptıracağım' dedim.

Saat 16.00'da sistemde, beni kazandım diye yayınladılar. Evraklarımı hazırlamaya başladım. Saat 22.15'te memur beni arayarak, kaydını sildiren ile yedeklerdeki ilk sırada yer alan ismin aynı olması nedeniyle hata yapıldığını bildirdi.

Benim kayıt yaptıramayacağımı söyledi. O gece çok kötü oldum. Üniversite görevlileri daha sonra tekrar arayarak hatadan dolayı özür dilediler. Memurun hatası ile benim üniversite başlamadan hayatım bitti. Bu durumda 1 yılım çöp olacak."