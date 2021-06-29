Üniversite sınavı kaldırılacak mı? Sorusu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde yer almasıyla merak konusu oldu. Bu sene gerçekleştirilen YKS sınavının zorluğu sosyal medyanın gündeminde hala yer edinirken, Bahçeli'den üniversite sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili teklif geldi ve "Üniversite eğitimi sınavsız olmalı" dedi.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILACAK MI?

Üniversite sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

"ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILSIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında;

"Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2,5 milyona ulaşan kardeşimizin gelecekleri için ter döktüğü TYT üç etap halinde gerçekleşmiştir. Dileğin gençlerin dilediği üniversitelere girmesidir. Yükseköğrenim kurumları sınavından arzulanan sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir. Üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak, kavramak hiç kuşku yok ki yanlıştır. Evladımızın hayatlarını 2 günlük sınava mahkum etmenin adil yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okulöncesi ile eğitim-öğretim modeliyle üniversite eğitimi sınavsız olmalı.

Çoktan seçmeli test sorularıyla Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz. İlk öğretim ve orta öğretimde, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını, olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliğini gözeten sınavsız geçiş sistemi uygulanmalıdır. Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Herkes Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkacağını kimse mesele etmiyor.

İstemek kolaydır, peki bizler ne yapıyoruz, hangi yaraya merhem olabiliyoruz? Sevgili gençleri kuru kuruya değil böylelikle vefamızı gösterebiliyoruz. Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu sınavları kaldıralım. Eğitim ve öğretimde imkan ve fırsat eşitliği sağlanarak bütün evlatlarımız ilgileri doğrultusunda hayata hazırlanmalıdır." Dedi.