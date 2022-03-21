Üniversite sınavı için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden öğrenciler, YKS'nin ne zaman, hangi gün yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak ÖSYM'den resmi açıklama geldi. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav tarihleri belli oldu!