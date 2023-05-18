Üniversite bahar dönemi sınav tarihleri ile ilgili olarak flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin YÖK, önemli bir açıklama yaptı ve sınavların yapılacağı yeni tarihi duyurdu. İşte, detaylar...