        Haberler Gündem Güncel Üniversitedeki kadın cinayetinde karar! | Son dakika haberleri

        Üniversitedeki kadın cinayetinde karar!

        Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsünde eski eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Ferhat Karakaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 17:14 Güncelleme:
        Üniversitedeki kadın cinayetinde karar!
        Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsünde eski eşi Meliha Keskin’i (39) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ferhat Karakaya, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 23 Ekim’de saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde, olaydan 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

        İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Karakaya, polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Meliha Keskin, otopsi işlemleri sonrası Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verildi. Öte yandan Keskin’in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü öğrenildi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı da bildirildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede Ferhat Karakaya için ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI YAPILDI

        Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Ferhat Karakaya ile ölen Meliha Keskin’in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Duruşmayı Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Baro Başkan Yardımcısı Yusuf Dalmaz ve bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Dava nedeniyle adliye içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip, sanık Karakaya’nın ‘Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

        Sanık Ferhat Karakaya, “Planlamadım. Tasarlamadım. Öldürme niyetim yoktu. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Evlatlarıma karşı vicdan azabı çekiyorum. Öldürecek olsam aldattığında öldürürdüm. 3 çocuğuma da DNA testi istiyorum. Annesi-babası, kız kardeşleri bu kızı ortaya attılar. Kötü yola düştü. Şimdi de buraya gelmişler sahip çıkıyorlar. Tüfeği doğrulttum ama sıkmadım. O arbedede patladı. Çocuklarımı annesiz babasız bırakmak istemezdim. Kötü yolundan döndürmek istedim. ‘Kadının beyanı esastır’ diyerek beni tahrik ettiler. Hepsini uyarmak için karşısına çıktım. Keşke böyle olmasaydı” ifadelerini kullandı.

        KARAR VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Karakaya’yı, 'Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın geçmiş davranışları ve duruşmalardaki tutum ve davranışlarını gerekçe gösterip, cezasına hiçbir indirim maddesi uygulamadı.

        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
