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Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021?

Üniversiteler açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Korona virüs sebebiyle Mart 2020 tarihinden beri uzaktan eğitim gören öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika üniversitelerin açılış tarihini açıkladı. İşte 2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açılış tarihi...

Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak 2021?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihini bildirdi. Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

13 EYLÜL'DEN ÖNCE AŞI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

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