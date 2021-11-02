Üniversiteler kapacak mı? Sorusu çığ gibi büyüyor. Üniversitelerin açılmasının ardından vaka sayılarındaki artış beraberinde okullarda salgın riskini yükseltti.

2021 ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılına dair uzaktan eğitime geçişe yönelik henüz YÖK'ten resmi bir açıklama gelmedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN KRİTİK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, koronavirüste vakalarının yüzde 40’ından fazlasını, 23 yaş altı kişilerin oluşturduğunu söyledi. Turan, "Gençler üniversiteye başladı ve oradaki birtakım kurallara uyumdaki sıkıntı gençlerin pozitifleşmesine neden oluyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, koronavirüste vaka sayılarının 30 bini geçtiğini hatırlatarak, "Bu pozitif vakaların çoğunluğu aslında genç yaş grubundan oluşuyor. Şu an ki pozitif vakaların yüzde 40’ından fazlası 23 yaş altı. Üniversiteler açıldı. Gençler üniversitelere başladılar ve oradaki birtakım kurallara uyumdaki sıkıntı gençlerin pozitifleşmesine neden oluyor. Gençlerin pozitif olmasının hastane ve yoğun bakım yükü açısından bir artışa neden olmadığını görüyoruz. Ancak gençler eğer pozitif olurlarsa büyüklerine ya da daha yaşlı insanlara bulaştırabiliyorlar. Bu durum yaşlı insanlarda hastalığın çok ağır geçmesine neden olabilmektedir'' diye konuştu.