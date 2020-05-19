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Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020! YÖK'ten son dakika üniversitelerin açılış tarihi açıklaması

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Soruları milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklama geldi.

üniversiteler ne zaman açılıyor

Üniversitelerin açılacağı tarih öğrenciler tarafından büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim dönemi üniversiteli öğrencilere son buluyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

YÖK geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir." İfadeleri kullanılmıştı.

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