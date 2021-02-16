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Üniversitelerde hibrit eğitim nedir? Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği karar ile ilgili açıklama Bilim Kurulu'ndan geldi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın açıklamaları kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için bazı üniversitelerde hibrit (karma) eğitim modeli kararı alındı. Peki Üniversitelerde hibrit eğitim nedir? Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte merak edilen detaylar...

Üniversitelerde hibrit eğitim nedir? Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılıyor?
DHA

Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren karar geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor. Peki Üniversitelerde hibrit eğitim nedir? Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte hibrit eğitim hakkında merak edilenler...

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.

Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020'nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit eğitim modeline geçiş yapıyor. Bahar yarıyılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modele ilişkin üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ),Konya Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi aldıkları senato kararlarını ilk duyuran üniversiteler oldu.

Hibrit eğitim modeline ilişkin SDÜ Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, uygulama ağırlıklı eğitimin yürütüldüğü Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri ve İlahiyat fakülteleri ile lisansüstü eğitim verilen Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar enstitüleriyle uygulama ağırlıklı eğitim veren diğer birimlerde hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüz yüze dersler yapılabileceği belirtildi. Diğer tüm akademik birimlerde teorik ağırlıklı derslerin ise uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

Alınan kararlara göre bahar yarıyılı için uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerde devam zorunluluğu aranmayacak. Uzaktan eğitim yönetmeyle yapılacak derslerin vize, mazeret, final ve bütünleme sınavları çevrim içi, çevrim dışı, ödev ve proje yöntemleriyle yapılabilecek.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa´da ise Tıp Fakültesi'nde 4, 5 ve 6'ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersleri ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Spor Bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.

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