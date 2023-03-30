6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiğini açıklamıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Peki, Üniversitelerde sınavlar nasıl olacak? 2023 üniversitelerde sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte YÖK Başkanı Özvar'dan son dakika açıklamalar...