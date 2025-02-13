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        Çorum'da üniversiteliler için "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı

        Hitit Üniversitesi ile Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan "İŞKUR Gençlik Programı" protokolüyle öğrencilerin eğitime devam ederken üniversitede bir işte çalışarak gelir elde etmelerinin yanı sıra iş hayatına ilk adımı atmalarına zemin hazırlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:16
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        Üniversiteliler için "İŞKUR Gençlik Programı"
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        Hitit Üniversitesi ile Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "İŞKUR Gençlik Programı" protokolüyle öğrencilerin eğitime devam ederken üniversitede bir işte çalışarak gelir elde etmelerinin yanı sıra iş hayatına ilk adımı atmalarına zemin hazırlanması hedefleniyor.

        Öğrencilere iş sağlığı, iş ahlakı, stres yönetimi, iş arama becerileri, finansal okuryazarlık gibi konularda eğitimler verilmesini de içeren işbirliği protokolü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çorum İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından imzalandı.

        Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, programa Hitit Üniversitesinden 572 öğrencinin dahil edileceği bildirdi.

        İŞKUR Gençlik Programı'nın, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere hayata geçirildiğine dikkati çeken Öztürk, "Program kapsamındaki 8 faaliyet alanında öğrencileri kısmi zamanlı olarak istihdam edeceğiz. Öğrencilerimize eğitimlerine devam ederken hem mesleki tecrübe kazanma hem de gelir imkanı tanıyan İŞKUR Gençlik Programı için hazırlıklarımıza başladık. 17 Şubat itibarıyla başvurular alınmaya başlayacak. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Çorum İŞKUR İl Müdürü Tuzcu da İŞKUR olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti.

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