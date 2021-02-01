Üniversiteliye eğitim bursu verecekler

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Trendyol, üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla, “Trendyol & TOG Eğitim Bursu” programını başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, değerlendirmeler sonucunda programa katılacak üniversite öğrencilerine hazırlıktan başlayarak son sınıfa kadar 5 yıl boyunca karşılıksız burs verilecek. Ayrıca programa dahil olan öğrencilere Trendyol’da staj imkanı ve mentorluk olanağının da sağlanacağı kaydedildi.

Burstan, bilgisayar mühendisliği, elektrik & elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, ekonomi ve işletme bölümlerinde okuyan öğrencilerin faydalanabileceği belirtildi.

Gençlere fırsat tanındığında değişime ayak uyduran değil, değişimi yaratan ülke olabileceğimizi belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, "Trendyol olarak Türkiye’ye en yüksek pozitif etkiyi yaratan şirket olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Trendyol & TOG Burs programı ile üniversitenin ilk sınıfından itibaren başarılı gençlerimizin yanlarında olacağız. Maddi desteğin yanı sıra staj ve mentorluk olanakları sağlayacağız" dedi.

İş birliği kapsamında açıklamada bulunan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Murat Çitilgülü de, "18 yıldır gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini destekliyor, sosyal sorumluluk eğitimleri veriyor, burs imkanlarıyla eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bursiyerlerimizin TOG bünyesindeki gönüllü faaliyetlere katılımını sağlayarak onların eğitimlerini desteklerken, yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

11 ŞUBAT'A KADAR BAŞVURULABİLECEK

Trendyol & TOG Eğitim Bursu, Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerini tercih eden öğrenciler için geçerli olacak. Burs programına başvuracak hazırlık, 1'inci ve 2'inci sınıf öğrencilerinin Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ilk 200'e girmesi, 3'inci ve 4'inci sınıf öğrencilerinin ise ilk 1000'e girmiş olması şartı aranıyor. Aynı zamanda not ortalamasının 4 üzerinden 3'ün üstünde olması da burs kriterleri arasında yer alıyor.

Burs için başvuruların 11 Şubat 2021 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.