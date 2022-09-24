Ünlü oyuncu annesini öldürmekten ömür boyu hapse çarptırıldı 0:00 / 0:00

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Kanadalı aktör Ryan Grantham, Mart 2020'de annesini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Vancouver'daki British Columbia Yüksek Mahkemesi sözcüsü yerel medyaya yaptığı açıklamada davanın trajik ve yürek parçalayıcı olduğunu söyledi.

Savcılar, Riverdale ve Diary of a Wimpy Kid filmlerinde rol alan Grantham'ın, evinde piyano çalarken annesini arkadan vurarak öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre ertesi gün arabasına üç ateşli silah, Molotof kokteyli, mühimmat ve Başbakan Justin Trudeau'nun evini gösteren bir harita yükledi.

CBC'ye göre 21 yaşındaki Grantham, Trudeau'yu öldürmeyi planladı ve Simon Fraser Üniversitesi'nde veya Vancouver'daki Lions Gate Köprüsü'nde toplu saldırı planı yaptı. Ancak 200 km araç sürdükten sonra geri dönüp bir karakola teslim oldu ve polise "annemi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf etti.

Grantham'ın avukatı Chris Johnson, Cuma günü yaptığı bir telefon görüşmesinde NBC News'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin daha önce mahkemeye pişmanlık duyduğunu ifade ettiğini söyledi. Johnson, cinayet sırasında Grantham'ın tedavi edilmemiş zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraştığını söyledi.

Karar göre Grantham, ömür boyu hapis cezasının ilk 14 senesinde şartlı tahliyeye başvuramayacak.

* Haberin görseli AP ve CW dizisinin tanıtımından servis edilmiştir.