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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları; "Minnetle anıyoruz"

        Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları

        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele, 106 yaşında. Ünlüler; Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:03
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        "Minnetle anıyoruz"
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele, bugün 106 yaşına girdi. Ünlü isimler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla kutladı.

        Hülya Koçyiğit: "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizlerin ellerinde yükselecek" Mustafa Kemal Atatürk... Başta Ata’mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum.

        Türkan Şoray: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün milli mücadelenin Samsun’da atılan ilk adımıyla başladığı gün. Bize bağımsız bir ülke armağan ettiği için, Ata’mızı her gün minnetle anıyoruz.

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        Erdal Beşikçioğlu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi, bugün gençliğimizin ellerinde yanmaya devam ediyor. Biz de bu meşaleyi gururla taşıyan Türk gençliğiyle, motosiklet kortejimizle Anıtkabir’e yürüdük. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet ancak gençlerle yaşar, gençlikle büyür! Bugün Etimesgut’ta bir bayram havası esiyor. Sabah Ata’mızın huzurundaydık, akşam ise meydanlarda binlerce yürekle aynı coşkuyu paylaşacağız. Duman sahnede, biz meydanlardayız! Bu coşku bizim, bu gelecek bizim! Kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı!

        Kerem Alışık: Bugün 19 Mayıs... Unutmaz bu gençlik geleceğe atılan umut dolu adımları... Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bağımsızlığımızın, milli mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

        Doğa Rutkay Kamal: Sensiz geçen her gün, sana olan özlemimiz biraz daha büyüyor Ata'm. Yalnızca bir lider değil, karanlıktan aydınlığa yürüyen bir milletin umudu oldun. Fikrinle yolumuzu aydınlatmaya, ilkenle geleceğimizi kurmaya devam ediyoruz. Her adımda seni hissediyor, her zorlukta seni anıyoruz. Kalbimizde daima senin izindeyiz. Minnetle, sevgiyle, sonsuz özlemle... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

        Çağla Şıkel: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı... 106 yıl önce Samsun'da yanan bir ateş tüm ülkeyi aydınlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Aynı gemideyiz paşam; dün, bugün, yarın, ilelebet...

        Demet Akbağ: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

        İbrahim Büyükak: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

        Engin Altan Düzyatan: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

        Mert Fırat: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

        Deniz Seki: Bugün, sadece bir tarih değil; umudun, inancın ve bağımsızlık yolculuğunun başladığı gün. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu özel günü, gururla ve minnetle kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

        Bensu Soral: "Elbet bir gün beni unutturmaya çalışanlar olacaktır ama Türk gençliği buna izin vermeyecektir" Mustafa Kemal Atatürk... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

        Yasemin Sakallıoğlu: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

        Gizem Karaca: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

        Demet Akalın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

        Özge Ulusoy: 19 Mayıs'a 5 kala gençlere not; "Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz..." Mustafa Kemal Atatürk.

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        #19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ünlüler
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