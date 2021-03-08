BEREN SAAT

Kadınlar beraber çıkacak aydınlığa. Sabırla, kararlılıkla, ezmeden, çelmeden... Esas meselemizin cinsiyet eşitsizliğini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen ve ne yazık ki araç olarak da yine kadınları kullanan; güçlü kadın figürleri hayatın her alanından dışlamaya niyet etmiş, çağ dışı zihniyetle mücadele etmek olduğunu unutmadan... Atiye'nin yaratıcı ve üretken kadınlarından gülümseyen bir 8 Mart albümü... Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun.