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Ünlü isimlerden Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için paylaşımlarda bulundu. Kız çocuğu olan isimler bugüne özel mesajları sosyal medya hesaplarından yayınladılar

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  • Ünlü isimlerden Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

    EROL EVGİN

    Yıllar öncesinden bir fotoğraf. Kızım Elvan 3 yaşında, parkta baba kız geziyoruz... 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

    PELİN AKİL

    Benim dünyam kızlarım, benim tatlı yumurtalarım, özgür kuşlarım, hayatın en büyük iltifatı yavrularım...
  • Ünlü isimlerden Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

    ALTAN GÖRDÜM

    Kızım kızım can kızım, dertlere derman kızım…
  • Ünlü isimlerden Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

    HİLAL ÖZDEMİR

    Gözümün nuru evlat..

    Bugün Dünya Kız Çocukları Günü... Hayatımdaki varlığının böyle bir günle hatırlanmasına hiç gerek yok ama yine de güzel.

    Çünkü seninle olduğumuz her an çok kutlanası ve çok değerli aşkım kızım.

    Yine de adet yerini bulsun diye Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun bilge ruh.

    Seni çok seviyorum.
  • Ünlü isimlerden Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

    EMRE KINAY

    Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. 

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