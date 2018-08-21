Ünlü isimlerin Kurban Bayramı mesajları

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DENİZ SEKİ

Allah’ım, hepimizin bayramı bayram tadında, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevgi ve saygı ile kazasız belasız geçsin. Her günümüz bayram gibi olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.