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Ünlü ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti kazasında hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü ralli pilotu ve YouTube yıldızı Ken Block, Utah eyaletinde kar motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Ünlü ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti kazasında hayatını kaybetti
BBC TÜRKÇE

ABD'li ünlü ralli pilotu ve YouTube yıldızı Ken Block, Utah eyaletinde kar motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

55 yaşındaki Ken Block, Rally America ve Global Rallycross'taki başarılarıyla biliniyordu.

Block, 2 milyon takipçisinin olduğu YouTube'daki "Gymkhana" videolarıyla daha da ün kazanmıştı.

Utah polisinin açıklamasına göre Block, Wasatch'ta takla atan kar motosikletinin altında kalarak can verdi.

Block'un olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisin açıklamasında Block'un bir grupla birlikte kar motosikleti sürdüğü fakat kaza sırasında yalnız olduğu belirtildi.

Block, DC Shoes adlı kayak giysileri şirketinin kurucularından biriydi. Block'un sahibi olduğu başka bir giyim firması Hoonigan Industries'in Instagram hesabında ralli pilotu için "Ken, bir vizyoner, öncü ve ikondu. Ve en önemlisi bir baba ve eşti. Onu daima hatırlayacağız" denildi.

2005'ten ber ralli pilotluğu yapan Ken Block ilk sezonunda Rally America'da yılın çaylağı seçilmiş daha sonra X Games ve Dünya Ralli Şampiyonaları'nda madalyalar kazanmıştı.

Ekstrem sporlardaki başarılarıyla da bilinen Block'un YouTube'da yaptığı tehlikeli gösterileri milyonlarca kişi tarafından izleniyordu.

Amerikan Ralli Birliği, Facebook paylaşımında Block'un ölümünün ralli camiasında büyük üzüntü yarattığı belirtilerek "Ken Block, küresel ralli dünyası dahil dokunduğu her şeyde büyük izler bıraktı" dedi.

Eski İngiliz Formula 1 şampiyonu Jenson Button, Twitter mesajında "Block, sporumuza çok fazla katkıda bulunan bir yetenekti" derken Nascar Xfinity Serisi pilotu Ryan Vargas, "Block'un videoları kişiliğimi ve arabalara ilgili şekillendirdi" diye yazdı.

Lucy Block ile evli olan Ken Block üç çocuk babasıydı.

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