Asu Maralman: Annem benimle iftihar etmedi

"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Geçtiğimiz sene 55'inci sanat yılını kutlayan Asu Maralman; "Geriye dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Bir kere yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki pop müzik söylemişim. Operada olsaydım, insanlara bu kadar ulaşamayacaktım. 1974'te Arif Sağ ile ilk kez Anadolu turnesine çıkmıştım, o zaman tanımıştım Anadolu'yu. O turne benim için bir bilgi kaynağıydı. Bir İstanbul kızı olarak Anadolu'nun insancıl olduğu bir portre çizeceğini düşünemezdim. Sadece televizyon ve radyodan ibaret olduğunu düşündüğüm bir dünyam vardı.