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"SAVAŞÇI MELEĞİM KANSERLE MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından, "Savaşçı meleğim, güzel annem kanserle olan mücadelesini kaybetti. Cenazesi için tekrar yazacağım. Sevdiklerinize sıkıca sarılın" sözleriyle duyurdu. Güliz Ayla'nın kötü haberi duyurduğu bu paylaşımı sevenlerini üzdü.