Ünlüler 99'uncu Gazi Koşusu'na katıldı
Gazi Koşusu, 99'uncu kez Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek; ünlü isimler de yarış heyecanını tribünden takip edecek
Giriş: 29.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:21
Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 99’uncu kez İstanbul’da yapılacak. Tarihi Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek olan büyük mücadele, saat 17.15’te start alacak. Yarış için ünlü isimler de tribünlerde yerlerini aldı.
Nurgül Yeşilçay
Sibel Taşçıoğlu
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Aslı Bekiroğlu
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