Ünlüler 99'uncu Gazi Koşusu'na katıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 99’uncu kez İstanbul’da yapılacak. Tarihi Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek olan büyük mücadele, saat 17.15’te start alacak. Yarış için ünlü isimler de tribünlerde yerlerini aldı.

Nurgül Yeşilçay

Sibel Taşçıoğlu

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Yasemin Sakallıoğlu

Aslı Bekiroğlu

Murat Ayker - Nursel Ergin

Deniz Barut

Merve Sarıtaş

Yasmin Erbil - Merve Sarıtaş

Ceren Benderlioğlu