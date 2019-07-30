Ünlüler bağ bozumuna katıldı

Yapı Kredi Summer Escape'de ünlü isimler, Bozcaada'da bağ bozumuna katıldı. Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk iş birliğinde olan yaz festivalin ilk durağı ünlü isimlerin katılımıyla konser, eğlence, çeşitli aktiviteler ve gezilerle gerçekleşti.
Yalın'ın sahne aldığı Yapı Kredi Summer Escape'de Ivana Sert, Tarhan Telli, Merve Boluğur, Müjde Uzman, Serenay Aktaş, İpek Bağrıaçık, Aleyna Solaker, Berk Boyacıgil, Bahar Şahin, Aybike Soydan, Tuğba Melis Türk, Begüm Yücetan, Semih Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu, Kurretülayn Matur ve Yeşim Dalgıçer yer aldı.Merve Boluğur
Yapı Kredi Summer Escape Bozcaada'nın ardından, yaz boyunca 24 - 27 Ağustos'ta Akyaka'da ve 13 - 15 Eylül'de Kaş'ta misafirlerini eğlence ve deneyimle buluşturacak.Müjde Uzman
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