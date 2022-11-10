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Ünlülerden '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı

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  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    TÜRKAN ŞORAY

    Ata'm... Seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    CEM YILMAZ

    Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk... Kalbimdesin...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    GÜLŞEN BUBİKOĞLU

    Canım Atatürk... Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    YILMAZ ERDOĞAN

    Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım... Her an izindeyiz...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    ATA DEMİRER

    Daima izinde...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    DOĞA RUTKAY KAMAL

    Umudumu kaybettiğim her an; biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum. İlelebet!
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    CAN YILMAZ

    Mustafa Kemal Atatürk; yeni Türkiye'nin sonsuza kadar atacak kalbidir. Yorgun bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmış ve Cumhuriyeti halkına armağan etmiştir. Özlüyoruz, özleyeceğiz…
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    ZAFER ALGÖZ

    "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir." Mustafa Kemal Atatürk... Saygıyla, minnetle Paşam...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    TOLGA ÇEVİK

    Büyük ve bitmeyecek bir özlemle…
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    ALİŞAN
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    MERT FIRAT

    Saygı ve özlemle anıyoruz. 
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    YONCA LODİ
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    PELİN ÖZTEKİN

    Maalesef az bilinen ancak çok önemli bir detayı hatırlatmak isterim. Ülkemizde tüm saygı duruşları 1 dakika iken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu tam 2 daikadır. Bunun sebebi Ata'mızın en büyük Türk olmasıdır...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    OKTAY KAYNARCA

    Efsaneler ölmez, saygıyla... 
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    MAZHAR ALANSON
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    ARDA TURAN

    "Pâyidar..." Sonsuza dek yaşayacak olan... Devamlı. Kalıcı...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    VOLKAN KONAK

    Eser durursun hafızamda. Işığım benim... Mustafa Kemal Atatürk...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    EMRE ALTUĞ

    Şükran ve minnetle...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    DEMET EVGAR

    Saygı ve rahmetle, sevgi ve özlemle...
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    ECE USLU

    Atatürk ile büyüyen çocuklarsanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız.
  • Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri ve paylaşımları! Cem Yılmaz, Türkan Şoray, Ata Demirer... - Günün magazin haberleri

    DEMET ŞENER

    Saygı ve özlemle...

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