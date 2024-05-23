Ünlülerden köpek düzenlemesi tepkisi; "Yaşam hak, yaşatmak sorumluluktur"
Türkiye'de gündemi uzunca bir süredir meşgul eden; can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan sokak hayvanları sorunuyla ilgili gözler artık TBMM'de. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak, eğer sahiplenen olmaz ise 30 gün sonra sokak hayvanları uyutulacak. İşlenecek süreçte ise her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar hayvanı çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Ardından sahip çıkan olmazsa sokak hayvanları iğne yöntemiyle uyutulacak. Sahiplendirilen köpeklere de çip takılacak. Fakat sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi ünlülerin tepki göstermesine neden oldu
Giriş: 23.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:50
1
AJDA PEKKAN
2
TARKAN
3
HADİSE