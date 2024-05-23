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        Haberler Magazin Ünlülerden köpek düzenlemesi tepkisi; "Yaşam hak, yaşatmak sorumluluktur" - Magazin haberleri

        Ünlülerden köpek düzenlemesi tepkisi; "Yaşam hak, yaşatmak sorumluluktur"

        Türkiye'de gündemi uzunca bir süredir meşgul eden; can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan sokak hayvanları sorunuyla ilgili gözler artık TBMM'de. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak, eğer sahiplenen olmaz ise 30 gün sonra sokak hayvanları uyutulacak. İşlenecek süreçte ise her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar hayvanı çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Ardından sahip çıkan olmazsa sokak hayvanları iğne yöntemiyle uyutulacak. Sahiplendirilen köpeklere de çip takılacak. Fakat sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi ünlülerin tepki göstermesine neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:50
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        1

        AJDA PEKKAN

        2

        TARKAN

        3

        HADİSE

        4

        SİMGE SAĞIN

        5

        DOĞA RUTKAY

        #ünlüler
        #Köpek
        #sokak hayvanları
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