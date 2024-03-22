Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden Metin Şenay tepkisi: Bu nasıl bir vahşet?

        Ünlülerden rezalete tepki: Bu nasıl bir vahşet?

        Metin Şenay'ın, İstanbul Bağcılar'daki dükkânında bulunan ses yalıtımlı bir odada yıllarca çocuklara istismarda bulunmasının ortaya çıkmasının ardından Türkiye ayağa kalktı. Çok sayıda ünlü isim de tepkisini; "Bu nasıl bir vahşet?" diyerek dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        FİLİZ AKIN

        Bunu böyle organize eden biri insan olabilir mi! Gözyaşları içindeyim.

        2

        NEBAHAT ÇEHRE

        Bugün duyduğum tek duygu utanç... Çocukların sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış!

        3

        DOĞA RUTKAY

        Çocuk susmaz. Çocuk anlatır ama beyanı ciddiye alınmalı. Yeter artık! Büyük cezalar istiyoruz.

        4

        EBRU GÜNDEŞ

        15 yıldır nasıl ortaya çıkmaz, bu nasıl bir vahşet? Okurken dayanamadığımız bu acı, kaç çocuğu kurban etti? Hangi ceza bunun bedelini ödetebilir?

        5

        ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

        7 Mayıs İstanbul Bakırköy Adliyesi saat: 13.30... O günü çocukların için takvime yaz.

        6

        BURCU KARA

        Nasıl ortaya çıkmaz bunca yıl? O çocuklar bununla nasıl yaşadı yıllardır, nasıl taşıdılar bu yükü küçük kalplerinde? Çocuk istismarı dünyanın en ürkütücü suçu! En affedilemez konusu!

        7

        HADİSE

        Bu sapıkları, katilleri ‘Bana bir şey olmaz’ kafasından çıkarıp gereken cezaları verdiğimiz zaman başarmış olacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum.

        8

        TANYELİ

        İnsanın ruhunu karartan bu iblisler nefes almasınlar.

        9

        BEKİR AKSOY

        Nasıl bir mahlukat çocuklara böyle bir şey yaşatabilir? Bunun hükmü çok ama çok sert olmalıdır.

        10

        SEVİNÇ ERBULAK

        İddialar kan donduruyor. Koca bir mahalle sessiz kalmış gibi görünüyor. Sapık herif hakkında bir sene önceki yorumlarda ‘Oradan su almayın, içeride yalıtımlı bir odası var, çocukları taciz ediyor’ yazılmış çok kez. Mahalleli, eş dost hepsini sorgulamaları lazım.

        11

        ENİS ARIKAN

        Tecavüzcü yine serbest kalmasın, yasalar çocukları korusun!

        #Metin Şenay
        #ünlüler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?