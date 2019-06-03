Ünlülerden New York daveti

Fahir Atakoğlu, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Selim Bölükbaşı, Haluk Bilginer ve Ali Atay, ABD'deki Türkler'i 9 Haziran'da başlayacak olan Amerika Türk Günü Festivali'ne davet etti.

Türk - Amerikan Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla ve New York Başkonsolosluğu'nun koordinasyonunda Brooklyn Belediyesi ile işbirliğiyle bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Amerika Türk Günü Festivali çerçevesinde Mustafa Sandal biri New York diğeri Philadelphia'da olmak üzere iki konser verecek.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "New York ve çevresinde yaşayan Türk - Amerikan toplumu olarak, hiçbir siyasi yönelim ve fikri farklılık ayırımı yapmadan; ailelerimiz, Türk ve Amerikalı dostlarımızla, bir araya gelebileceğimiz nitelikte bir etkinlikte buluşmak, toplumumuz için son derece değerlidir" denildi.

Amerika Türk Günü Festivalinde, Genelkurmay Başkanlığına ait mehter takımı, dans ve folklor gruplarının gösterileri, çocuklara yönelik Karagöz ve Hacivat ve yüz boyama etkinliği ile 'Rafadan Tayfa' adlı tiyatro da yer alacak.