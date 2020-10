MISS MARPLE



Agatha Christie’nin üvey büyükannesinden esinlenerek yarattığı Miss Marple, daha çok “danışman dedektif” olarak amatörce hizmet veren yaşlı bir İngiliz hanımefendisidir… Christie’nin birçok romanı ve öyküsünde karşımıza çıkan Miss Marple, karmaşık entrikaları çözmesiyle tanınır. Sinemada ilk olarak 1963 yılında “Murder at the Gallop” adlı filmde Margaret Rutherford’un yorumuyla karşımıza gelir. Marple, 1980’de ‘The Mirror Crack’d’ filminde Angela Lansbury, 1983’teki ‘A Pocket Full of Rye’da ise Estonyalı aktris Ita Ever tarafından canlandırılır. 1980’li yıllarda, BBC’nin popüler dizisinde Miss Marple’ı canlandıran Joan Hickson, özellikle İngilizler için karakterle özdeşleşmiş bir oyuncudur.