Ural - Dinamo Moscow maç önü

Rusya Premier Lig maçında Ural ile Dinamo Moscow, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Ural son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dinamo Moscow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da Ural kazanır 2.20, berabere biter 2.40, Dinamo Moscow kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Ural son hafta oynanan Rostov maçında 1-0 yenildi.

Dinamo Moscow ise Spartak Moscow maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ural, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Dinamo Moscow, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Moscow 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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