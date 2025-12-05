2014 - 2019 arasında evli kalan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten'in kızı Ada Kaygılaroğlu, 10'uncu yaşına bastı.

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, kızlarının doğum gününü, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları duygusal mesajlarla kutladı.

Uraz Kaygılaroğlu, kızının doğum sonrası hastane odasında eski eşi ve kendisi ile olan fotoğraflarını yayımladı.

REKLAM

Uraz Kaygılaroğlu, paylaşımına; "Dünyaya renk kattın Ada hanım, hayatımıza anlam ve gurur getirdin. Verilmiş en güzel kararımızsın çocuk. Bugün beraber değiliz. Çünkü sen ilk defa bizsiz okul gezisi ile yurt dışındasın, işte o kadar sene olmuş... Dediğim gibi; 'Allah, büyük ama yaşlandık be Apo, eskiden nasıl bıçak gibiydik cıv cıv cıv...' 10 sene önce... Seni sevmek çok güzel Ada, başkasının kızı olsan aşırı kıskanırdım" ifadelerini not düştü.

Melis İşiten de kızına "İyi ki senin annenim" sözleriyle seslendi.