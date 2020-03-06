Ürdün ile Esed rejimi

AA

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamuri, Şam'da Esed rejiminin Sanayi Bakanı Halil ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği ve ortak önemi haiz alanlarda bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının 16 ay önce açılmasından bu yana Şam'da ilk kez Ürdünlü yetkililerle resmi bir görüşme gerçekleştirildi.

- Ürdün ve Esed rejimi ilişkileri

Suriye'de 2011 yılında başlayan olayların ardından taraflar arasındaki ilişkilerde soğuk rüzgarlar esmeye başlamış, Ürdün 2014'te Esed rejiminin büyükelçisini "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Esed rejimi de Ürdün'e yönelik şüpheci tutumundan vazgeçmezken, Ürdün'ü "Suriye'deki terör çetelerini desteklemekle" suçlamıştı.

Taraflar arasında gerilen ilişkilerin, ticari sirkülasyon ve geçişler için can damar olarak addedilen Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın Ekim 2018'de açılmasıyla yeniden iyileşmeye başladığı ancak istenilen seviyeye ulaşmadığı gözlenmişti.

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Suriye'ye ihracat 2011'de 255,5 milyon dolarken, 2016'da 13,9 milyon dolara düştü. Suriye'den yapılan ithalat da 2011'de 376 milyon dolarken, 2016'da 19,5 milyon dolar oldu.

Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtilirken, bunların yarısının mülteci statüsünde, diğer kısmının ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.



,Laith Al-jnaidi