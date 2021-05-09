Ürdün'den flaş İsrail hamlesi 0:00 / 0:00

AA

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini tahliye etmeye zorlanması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etmek için İsrail'in Amman Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yusuf el-Batayna, İsrailli maslahatgüzarına, Mescid-i Aksa'da yaşananların uluslararası hukuku ve kentin tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini ve bu eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini iletti.

Batayna ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin tehlikeli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.