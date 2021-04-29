Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın amcası Muhammed Bin Talal vefat etti 0:00 / 0:00

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Ürdün Kraliyet Divanı Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Prens Muhammed Bin Talal, bugün Amman'da Allah'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kral Talal Bin Abdullah'ın ikinci oğlu, mevcut Kral 2. Abdullah'ın babası Kral Hüseyin Bin Talal'ın da kardeşi olan 1940 doğumlu Prens Muhammed Bin Talal iki erkek çocuk babasıydı.

Prens Talal 1952-1962 yılları arasında veliaht prens olarak görev yapmış, 1970'te kraliyet kararıyla Ürdün Aşiretleri Konseyi'ne başkan olarak atanmış, 1973'te ise kralın kişisel temsilcisi görevini üstlenmişti.