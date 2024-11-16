Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ürgüp'te en güzel atlar seçildi | Son dakika haberleri

        Ürgüp'ün ilk at festivalinde en güzel atlar seçildi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "en güzel at yarışması" düzenlendi. 33 atın katılımıyla gerçekleşen yarışmada frizyan, Arap atı ve pinto kategorilerinde festivalin en güzel atları seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "en güzel at yarışması" düzenlendi.

        2

        Belediye tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "At Festivali" kapsamında, 33 atın katılımıyla güzellik yarışması yapıldı

        3

        Etkinlik alanına gelenler atlarla fotoğraf çektirirken podyuma çıkacak atlar da bakıcıları tarafından tımarlandı, yeleleri örüldü ve süslendi.

        4

        Atçılık konusunda uzman jüri üyelerinin yerlerini almasının ardından atlar, bakıcıları ile belirlenen alanda yürüdü.

        5

        Zaman zaman kalabalık karşısında huysuzlanan atları bakıcıları sakinleştirdi.

        6

        Etkinliğin koordinatörü Özgür Peştanlı, gazetecilere, geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenen etkinliğin keyifli olduğunu belirtti.

        7

        Peştanlı, bakıcılarınca hazırlanan atların kategorilerine göre frizyan, pinto ve Arap ırklarında değerlendirildiğini kaydetti.

        8

        Jürinin değerlendirmesinin ardından frizyan kategorisinde "Zeus" (fotoğrafta), Arap atı kategorisinde "Köroğlu", pintoda ise "Hidalgo", festivalin en güzel atları seçildi.

        9

        Yarışmada frizyan kategorisinde en güzel at seçilen"Zeus"

        10

        Pintoda en güzel at seçilen "Hidalgo"

        11
        12
        13
        #yerel haberler
        #nevşiher haberleri
        #ürgüp at festivali
        #at güzellik yarışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu