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Usain Bolt, futbol kariyerine hızlı başladı: 2 gol!

Eski atlet Usain Bolt, futbol kariyerine gollerle başladı. Bolt henüz ilk maçında iki gol birden kaydetti. Bolt, "İlk maçım ve iki gol attım. Çok iyi hissediyorum. En iyi performansımı sergileyip takıma her şeyimi vermek istiyorum" dedi

12 Ekim 2018 Cuma, 13:49 | Güncelleme:

Atletizm kariyeri boyunca birçok altın madalya kazanan ve kırmadık rekor bırakmayan Usain Bolt, futbol kariyerine de hızlı başladı.

Daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund'la da antrenmanlara çıkan 32 yaşındaki Jamaikalı, kısa süre önce Avustralya ekiplerinden Central Coast Mariners'ın kadrosuna dahil olmuştu.

Bir süredir antrenmanlara çıkan Bolt, Central Coast Mariners formasıyla ilk maçına çıkan Usain Bolt, gollerle tanışmayı başardı. Central Coast Mariners formasıyla bir maçta iki gol birden kaydeden Bolt, dikkatleri üzerine çekti.

Maçtan sonra Fox Sports'a konuşan Bolt, ''İlk maçım ve iki gol attım. Çok iyi hissediyorum. En iyi performansımı sergileyip takıma her şeyimi vermek istiyorum'' dedi.

 

 

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