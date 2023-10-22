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        Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:45
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        Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 0-1
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        STAT:1Eylül

        HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Burak Celep, Mert Baykal

        UŞAKSPOR: İbrahim - İsmet, Tolga (Dk. 64 Onur), Sertan, Şamil, Cem (Dk. 64 Ahmet Hakan), Çağrı (Dk. 72 Emre), Ömer, Ege (Dk. 88 Tahir), Oğulcan (Dk. 88 Ömer Faruk), Eray

        ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Ramazan - Melih (Dk. 46 Miraç), Muhammed, Lokman, İsmail, Aykut, Seçkin (Dk. 58 Vedat), Mehmet Sıddık (Dk. 79 Talha), Turan, Batuhan, Yakup (Dk. 64 Fatih)

        GOL:Dk. 46 Yakup (Etimesgut Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Oğulcan (Uşakspor), Batuhan (Etimesgut Belediyespor)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 3 puanla son sırada yer alan Uşakspor, sahasında Etimesgut Belediyespor´a tek golle mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 46´ncı dakikasında Yakup, konuk takımı öne geçirdi. Kalan dakikalar başka gol getirmedi, kazanan Etimesgut Belediyespor oldu. Bu sonuçla Uşakspor 3 puanla son sırada kalırken, Ankara ekibi ise 10 puana yükseldi.  

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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