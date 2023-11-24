Uşak'ta elyaf yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta seyir halinde alev alan elyaf yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.
Uşak'ta seyir halinde alev alan elyaf yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir mevkisi yakınlarında R.B'nin kullandığı 64 KZ 248 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle seyir halinde alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın, kamyon kasasındaki elyafa da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyon ve kasasındaki tekstil malzemesi kullanılamaz hale geldi.
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