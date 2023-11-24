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        Uşak'ta elyaf yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta seyir halinde alev alan elyaf yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 00:42 Güncelleme: 24.11.2023 - 00:53
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        Uşak'ta elyaf yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta seyir halinde alev alan elyaf yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir mevkisi yakınlarında R.B'nin kullandığı 64 KZ 248 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle seyir halinde alev aldı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, kamyon kasasındaki elyafa da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyon ve kasasındaki tekstil malzemesi kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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