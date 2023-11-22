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        Uşak'ta balkondan düşen kadın öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde müstakil evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:06
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        Uşak'ta balkondan düşen kadın öldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde müstakil evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Elvanlar Mahallesi Şantiye Caddesi'nde müstakil bir evde ikamet eden Ayşe Ural (73) yaklaşık 2 metre yükseklikteki balkondan dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ural'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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