Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 412 gram sentetik uyuşturucu, 149 yeşil reçeteye tabi hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 56 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Uşak'ta balkondan düşen kadın öldü
        Uşak'ta balkondan düşen kadın öldü
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta üreticiye 150 ton buğday tohumu dağıtıldı
        Uşak'ta üreticiye 150 ton buğday tohumu dağıtıldı
        Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek (2...
        Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek (2...
        Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek
        Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek
        Bakan Özhaseki, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Özhaseki, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda konuştu: