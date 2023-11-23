Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 412 gram sentetik uyuşturucu, 149 yeşil reçeteye tabi hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 56 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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