Uşak Spor deplasmanda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını gol bile atamadan kaybederek puan tablosunda haftalardır en dibe demir atan Uşak Spor yarın İnegölspor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 9 maçta ise mağlup olarak sadece 2 gol atabilen Uşak Spor grupta 11 hafta sonunda hanesine yalnız 4 puan yazdırabildi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını gol bile atamadan kaybederek puan tablosunda haftalardır en dibe demir atan Uşak Spor yarın İnegölspor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 9 maçta ise mağlup olarak sadece 2 gol atabilen Uşak Spor grupta 11 hafta sonunda hanesine yalnız 4 puan yazdırabildi.

DHA-Spor - Türkiye-Uşak - DHA

2023-11-11 10:19:48