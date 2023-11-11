Uşak Spor deplasmanda
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını gol bile atamadan kaybederek puan tablosunda haftalardır en dibe demir atan Uşak Spor yarın İnegölspor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 9 maçta ise mağlup olarak sadece 2 gol atabilen Uşak Spor grupta 11 hafta sonunda hanesine yalnız 4 puan yazdırabildi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını gol bile atamadan kaybederek puan tablosunda haftalardır en dibe demir atan Uşak Spor yarın İnegölspor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 9 maçta ise mağlup olarak sadece 2 gol atabilen Uşak Spor grupta 11 hafta sonunda hanesine yalnız 4 puan yazdırabildi.
DHA-Spor - Türkiye-Uşak - DHA
2023-11-11 10:19:48
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.