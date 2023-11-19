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        Uşakspor - Kastamonuspor: 2-4

         TFF2´nciLig Kırmızı Grup´ta son sıraya demir atan Uşakspor, evinde Kastamonuspor´a 4-2 yenilerek umut tüketti. Konuk Kastamonuspor müsabakanın 21´inci dakikasında penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Okan perdeyi açtı: 0-1. Uşakspor, 42´nci dakikada Ömer´in ayağından beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Kastamonuspor ikinci yarıda etkili bir futbol sergiledi. Yusuf 57´nci dakikada Kastamonuspor´u 2-1 öne geçirdi. Oguz, 84´üncü dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu: 1-3. Kastamonuspor 86´ncı dakikada bu kez Ali Yiğit ile bir gol daha buldu ve tabela 4-1´e geldi. Uşakspor, 90´ıncı dakikada Cem´in golüyle farkı ikiye indirse de puan alamadı. Bu sonuçla Kastamonuspor 28 puana yükseldi ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Uşakspor ise 4 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:08
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        Uşakspor - Kastamonuspor: 2-4
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         TFF2´nciLig Kırmızı Grup´ta son sıraya demir atan Uşakspor, evinde Kastamonuspor´a 4-2 yenilerek umut tüketti. Konuk Kastamonuspor müsabakanın 21´inci dakikasında penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Okan perdeyi açtı: 0-1. Uşakspor, 42´nci dakikada Ömer´in ayağından beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Kastamonuspor ikinci yarıda etkili bir futbol sergiledi. Yusuf 57´nci dakikada Kastamonuspor´u 2-1 öne geçirdi. Oguz, 84´üncü dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu: 1-3. Kastamonuspor 86´ncı dakikada bu kez Ali Yiğit ile bir gol daha buldu ve tabela 4-1´e geldi. Uşakspor, 90´ıncı dakikada Cem´in golüyle farkı ikiye indirse de puan alamadı. Bu sonuçla Kastamonuspor 28 puana yükseldi ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Uşakspor ise 4 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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