Uşakspor - Kastamonuspor: 2-4 TFF2´nciLig Kırmızı Grup´ta son sıraya demir atan Uşakspor, evinde Kastamonuspor´a 4-2 yenilerek umut tüketti. Konuk Kastamonuspor müsabakanın 21´inci dakikasında penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Okan perdeyi açtı: 0-1. Uşakspor, 42´nci dakikada Ömer´in ayağından beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Kastamonuspor ikinci yarıda etkili bir futbol sergiledi. Yusuf 57´nci dakikada Kastamonuspor´u 2-1 öne geçirdi. Oguz, 84´üncü dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu: 1-3. Kastamonuspor 86´ncı dakikada bu kez Ali Yiğit ile bir gol daha buldu ve tabela 4-1´e geldi. Uşakspor, 90´ıncı dakikada Cem´in golüyle farkı ikiye indirse de puan alamadı. Bu sonuçla Kastamonuspor 28 puana yükseldi ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Uşakspor ise 4 puanda kaldı.

TFF2´nciLig Kırmızı Grup´ta son sıraya demir atan Uşakspor, evinde Kastamonuspor´a 4-2 yenilerek umut tüketti. Konuk Kastamonuspor müsabakanın 21´inci dakikasında penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Okan perdeyi açtı: 0-1. Uşakspor, 42´nci dakikada Ömer´in ayağından beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Kastamonuspor ikinci yarıda etkili bir futbol sergiledi. Yusuf 57´nci dakikada Kastamonuspor´u 2-1 öne geçirdi. Oguz, 84´üncü dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu: 1-3. Kastamonuspor 86´ncı dakikada bu kez Ali Yiğit ile bir gol daha buldu ve tabela 4-1´e geldi. Uşakspor, 90´ıncı dakikada Cem´in golüyle farkı ikiye indirse de puan alamadı. Bu sonuçla Kastamonuspor 28 puana yükseldi ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Uşakspor ise 4 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,