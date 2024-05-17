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        Uşak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine çalışma odaları kuruluyor

        Uşak'ta, evlerinde çalışma odası bulunmayan 145 ihtiyaç sahibi öğrenci için meslek lisesi öğrencileri, masa, kütüphane, yatak gibi eşyalar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:25
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        Uşak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine çalışma odaları kuruluyor
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        Uşak'ta, evlerinde çalışma odası bulunmayan 145 ihtiyaç sahibi öğrenci için meslek lisesi öğrencileri, masa, kütüphane, yatak gibi eşyalar üretiyor.

        Valilik tarafından başlatılan "İmkan Bizden, Başarı Sizden" projesi kapsamında evlerinde ders çalışmak için uygun ortamları olmayan dar gelirli öğrenciler tespit edildi.

        Aileleri Uşak Sosyal ve Dayanışma Vakfından destek alan öğrencilerin evlerinde çalışma odası oluşturmak üzere mobilya temin edilmesi kararlaştırıldı.

        TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencilerinin atölye çalışmasıyla yatak, baza, komodin, çalışma masası, bilgisayar masası, sandalye, dolap ve kütüphane üretimine başlandı.

        Okulu ziyaret ederek mobilyaları inceleyen Vali Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yaptıkları toplantıda bütün öğretmenlerin her dönem en az bir öğrencisinin evine konuk olmasını istediklerini söyledi.

        Öğretmenlerin bazı öğrencilerin evlerdeki imkansızlıklar nedeniyle çalışma ortamına sahip olmadıklarını söylemeleri sonrası harekete geçtiklerini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

        "İlk etapta 350'ye yakın öğrenci belirledik. Daha sonra Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım almaya hak kazanmış olan ailelerden 145 öğrenciyi tespit ettik. Bu öğrencilere, içerisinde yatak, baza, komodin, çalışma masası, bilgisayar masası, sandalye, dolap, halı ve kütüphaneden oluşan bir oda hazırlamaya karar verdik. Meslek lisemiz bu konuda mahir. İnşallah 45-50 gün içinde de bitirecekler. Öğrencilerimize bunu teslim edeceğiz."

        Çalışmanın öğrencilere moral vereceğini, motivasyonu artıracağını aktaran Ergün, hayırseverlerin de Uşak Sosyal ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla projeye katılabileceğine işaret etti.

        Mobilyaların hazırlanmasında çalışan öğrencilerden Burak Efe Gündüz, projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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