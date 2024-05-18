Uşak'ta Belediyesi Gençlik Festivali, yürüyüşle başladı

Yalım, 3 gün sürecek festivalde birçok etkinliğin yapılacağını ve çeşitli konserlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yürüyüşün ardından konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Uşak Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.