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        Uşak'ta Belediyesi Gençlik Festivali, yürüyüşle başladı

        Uşak Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:07
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        Uşak'ta Belediyesi Gençlik Festivali, yürüyüşle başladı
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        Uşak Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Atapark'ta toplanan katılımcılar, bando eşliğinde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağını açarak yürüdü.

        Yürüyüşün ardından konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm vatandaşları festivale davet etti.

        Yalım, 3 gün sürecek festivalde birçok etkinliğin yapılacağını ve çeşitli konserlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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