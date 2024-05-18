Cannes'ın açılışında neden gözyaşı vardı?

MERYL STREEP’E GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖVGÜ

Bir hafta sürecek 77. Cannes Film Festivali maratonu salı günü gözyaşlarıyla başladı. 'Altın Palmiye Onur Ödülü', bu yıl üç Oscar ödüllü usta oyuncu Meryl Streep’e verildi. Ödülünü alırken salonda bulunan davetliler tarafından ayakta dakikalarca alkışlandı Streep. Onu, sahnede Fransız oyuncu Juliette Binoche karşıladı. Hem de ne karşılama… Binoche; "Sinema dünyasında kadınlara olan bakış açısını sen değiştirdin ve bizlere yeni bir imaj kazanmamız için yardım ettin. Sinema tarihinde kendine silinmez bir yer edindin. Sen uluslararası bir hazinesin” sözleriyle Meryl Streep’e övgü düzerken gözyaşlarını tutamadı. Ardından sözü alan Streep, en son Cannes Film Festivali'nde ödül kazandığı 35 yıl öncesini ve o dönem kariyerinin bittiğini düşündüğünü gözyaşlarıyla anlattı: Zaten üç çocuk annesiydim, 40 yaşına girmek üzereydim ve kariyerimin bittiğini düşündüm. O dönemde aktrisler için bu gerçekçi olmayan bir beklenti değildi. Bu gece burada olmamın ve bunun devam etmesi, birlikte çalıştığım çok yetenekli sanatçılar sayesinde. Yüzümden bıkmadığınız ve benden vazgeçmediğiniz için çok minnettarım. Genellikle her konuda haklı olan annem bana şöyle dedi; "Meryl hayatım, göreceksin. Her şey çok hızlı gidiyor. Çok hızlı.'" Ve öyle oldu. Çok uzun olan konuşmam dışında.

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Meryl Streep, 2006’da ‘Şeytan Marka Giyer’deki Miranda Priestly performansıyla izleyiciler üzerinde büyük bir etki yarattığından beri, karakter oyuncusu ve film yıldızı arasındaki çizgide yer alıyor. İsterse ‘Şüphe’ gibi bir filmde prestij için rol alıyor, isterse 'Mamma Mia’nın yüksek kârına dâhil oluyor. Kuşkusuz tüm filmleri gişe başarısı elde etmiyor ya da eleştirmenlerce beğenilmiyor ama çoğu işi hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin takdirini topluyor. Kendi yaşlarındaki çoğu oyuncunun aksine Meryl Streep, stüdyo yöneticileri tarafından aranıyor ve ‘Julie & Julia’, ‘İlişki Durumu: Karmaşık’, ‘Demir Leydi’ gibi yer aldığı filmler genellikle onun etrafında şekilleniyor. Bugüne dek her projesi, stüdyoların kâr etmesi için gereken miktarda parayı kazandı ve oyuncuya gelecekteki projeler için daha fazla özerklik verdi. Streep’e olan talep, sonraki her projeyle birlikte arttı. REKLAM Ve evet, 74 yaşındaki Meryl Streep, Juliette Binoche’nin dediği gibi; "Sinema dünyasında kadınlara olan bakış açısını değiştirmeyi başardı.”

TAMAM, EN HAMİLE SENSİN! Bazı ünlüler hamileliği çok seviyor. Örnekse Rihanna... Hemen hemen bir yıl arayla dünyaya getirdiği iki çocuğuna hamileliğini gözümüzün önünde yaşadı. "Bakın, nasıl da hamileyim" dercesine cesur kıyafetleri ve pozlarıyla hamileliğini bize hiç unutturmak istemedi. Hamileliği çok sevdiği her halinden belliydi. Bu sevgiyi kendi içinde yaşamak istemedi. Şimdi Hailey Bieber da izinden gidiyor. Önceki hafta Justin Bieber ile birlikte çekilmiş fotoğraflarda büyüyen karnını göstererek, hamile olduğunu açıkladı Hailey Bieber. Ve tabii, artık kamuoyuna duyurmuş olmanın verdiği rahatlıkla daha fazla saklaması gerekmeyen 6 aylık göbeğini gururla sergilemeye başladı ünlü model. Gelsin 'göbek açıkta' pozları... En son da aşerdiği yiyeceği açıklayarak hamileliğine bir kez daha dikkatleri üzerine yöneltti. REKLAM

"Üzerinde turşu ve acı sos olan yumurta salatası" diye lanse ettiği yiyeceği sosyal medyadan paylaşarak "Yargılamak yok!" diye de not düştü. Bizim için sıradan yiyecekler ama ABD'lilerin yargılama ihtimali varsa demek... Bakalım hamilelikle ilgili başka hangi dikkat çekme yöntemleri sıraya dizilecek, göreceğiz. Şimdilik ikna olduk; tamam, bu defa 'en hamile' sensin Hailey!

CEHENNEMDEN ÇIKAN ÇILGIN CHARLES Cartel’in ünlü şarkı sözü “Cehennemden çıkan çılgın Türk”ü değiştirip “Cehennemden çıkan çılgın Charles” diye dilimize dolayan ilginç bir tabloyla tanıştık bu hafta. Ressam Jonathan Yeo tarafından yapılan portrede Kral Charles, kırmızı bir arka plan üzerinde, Galler Muhafızları askeri birliğinin üniformasını giymiş ve omzunun hemen üzerinde bir kelebekle tasvir ediliyordu. Portredeki kelebeğin Charles’ın prenslikten krallığa geçişini temsil ettiği öğrenildi. Ama gelgelelim tabloya bakınca ne küçük prensi ne de haşmetli kralı gördük. Charles’ın cehennemden çıkmış halini tasvir eden bir portreyle karşı karşıya kaldığımızı hissettik. REKLAM Pek çok kraliyet hayranı da zaten tabloyu yerden yere vurdu. Tüyler ürpertici olarak nitelendirdikleri tabloda Charles’ın cehennemde yanıyormuş gibi göründüğünü vurgulayarak tepki yağdırdılar. Kim bilir, belki de ressam Jonathan Yeo’nun aklından geçen, bir zamanlar eski karısı Prenses Diana’ya yaşattığı mutsuz evlilikten dolayı Charles’ı böyle cezalandırmaktı.

ABD’YE GÜZELLİK KRALÇESİ DAYANMADI Tacı alan, bıraktı… ABD’de ilginç bir güzellik kraliçesi krizi yaşandı. Bu ayın başında, fiziksel ve zihinsel sağlığına öncelik vermek için Noelia Voigt'in 'ABD Güzellik Kraliçesi' ünvanını bırakmasından iki gün sonra 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da ünvanından vazgeçmişti. Srivastava, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğimden istifa etmeye karar verdim" demişti. Böylece 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' ünvanı sahipsiz kaldı. Bu hafta gelen haber, UmaSofia Srivastava'nın ardından ikinci olan Stephanie Skinner’ın da bu ünvanı almayı reddettiği şeklindeydi. Skinner, ünvanı reddederken yaptığı açıklamada; "Son olayların ışığında Miss Teen USA 2023 ünvanını reddetmeye karar verdim. Bu kolay bir karar değildi. Seçimlerime saygı gösterilmesini umuyorum ki bu, asla almayı istemediğim bir karardı" dedi. Gerekçe, Tayland'da yaz boyunca yurt dışında yaşamasını gerektirecek küresel bir araştırma kariyeri fırsatı yakalaması ve verdiği bu sözden dönememesiydi. REKLAM