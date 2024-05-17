GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın bitişiğindeki binada bulunan başka bir fabrikanın deposuna sıçradı.
Yangın, Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle hasarın oluştuğu fabrika ve depoda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
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