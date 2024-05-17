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        Sosyal medya fenomeni 'Ares'in öldürülmesi davasında karar çıktı

        Antalya'da 'Ares' lakabıyla bilinen 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i öldürdükleri suçlamasıyla haklarında 18'er yıl hapis cezası verilen Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal, dosyanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıkları bu kez 12'şer yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, tahliyelerine hükmetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:56
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        'Ares'in öldürülmesi davasında karar
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        Antalya'da sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Yargıtay'dan dönen davada karar açıklandı.

        Kadir Ozan Erdal, iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü. Erdal'ın baskı yaptığı kız kardeşi H.E. de fotoğrafları internet sitesine 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan Erdal, durumu babası Veysi Erdal'a anlattı. Diyarbakır'dan Antalya'nın Kepez ilçesine gelen baba- oğul, Özdemir'e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, 4 Şubat 2020'de kafede buluştukları Özdemir'i ormana götürüp, öldüresiye dövdü, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanırken, Şeyhmus Özdemir 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

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        DOSYA YARGITAY'DAN DÖNDÜ

        Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar için tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal'ı 18'er yıl hapse mahkum etti. Sanıklara 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadı. Dosyaya bakan Yargıtay, sanıkların 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını isteyip, kararı bozdu.

        SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

        Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, sanıklar Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal kaldıkları cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Veysi Erdal, olayda herhangi bir kastı olmadığını belirterek, "Yıllardır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Adaletin vicdanına sığınıyorum" dedi. Kadir Ozan ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Adalete sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

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        "TAHLİYE EDİLMESİNLER"

        Şeyhmus Özdemir'in annesi Sultan Kızılay da "Oğlumda hiçbir delil bulunmamasına rağmen ormanlık alana götürdüler. Öldüresiye dövdüler. 15 gün yoğun bakımda oğlum öldü. Katiller oğlumu öldürdü. Şimdi tahliye istiyorlar. Benim oğlum daha çocuktu" dedi. Şeyhmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir ise "Bunların yapmış olduğu planlı, kasıtlı değil mi? Adalete güvenimiz sonsuz. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz. Tahliye edilmesinler" dedi.

        12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Duruşma savcısı, sanıkların 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal'a 12'şer yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanıkların tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliyelerine karar verildi.

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        #dava
        #Sosyal medya fenomeni
        #Antalya
        #aresin öldürülmesi davası
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