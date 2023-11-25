Uşakspor zorlu virajda

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kaybedip 4 puanla dibe demir atan Uşakspor yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Iğdır Şehir Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor'da sarı kart cezalısı Cem Aktaş, Iğdır FK deplasmanında görev alamayacak.

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