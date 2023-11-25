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        Uşakspor zorlu virajda

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:48
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        Uşakspor zorlu virajda
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kaybedip 4 puanla dibe demir atan Uşakspor yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Iğdır Şehir Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor'da sarı kart cezalısı Cem Aktaş, Iğdır FK deplasmanında görev alamayacak. 

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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