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        Uşak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Uşak Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:35
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        Uşak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Uşak Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

        Öğretmenlerin öğrencilere rehberlik ettiğini söyleyen Savaş, "Bir memleketin gelişip kalkınması, iyi bir eğitim almış, iyi bir şekilde yetişmiş insan gücüne sahip olmasına bağlıdır. Bireylerin çağın gereklerine uygun bir eğitimle donatılması öğretmenlerimizin gayretleri sayesindedir. Unutmayınız ki öğretmenlik, sadece sınıf içindeki bir meslek değil, aynı zamanda toplumun şekillenmesinde, bilgiye dayalı bir geleceğin inşasında kilit rol oynayan bir meslektir. Sizler, genç zihinlere ışık tutarak, onları geleceğin liderleri ve düşünürleri olarak yetiştirmekte büyük sorumluluk taşıyorsunuz." dedi.

        Savaş'ın konuşmasından sonra Uşak Belediyesi Akademi Uşak Orkestrası tarafından konser verildi.

        Konserin ardından "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Öğretmen Eğitimi" konulu panele geçildi.

        Programa, üniversite öğrencileri ve akademisyenler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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