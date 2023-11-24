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        Uşak'ta esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta ikinci el eşya satan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:19
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        Uşak'ta esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ta ikinci el eşya satan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Köme Mahallesi Şehit Ali Rıza Horasan Caddesi'nde 2. el eşya satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.K. (29) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olaya karışan M.E.T, T.T. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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