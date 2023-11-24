Uşak'ta esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Uşak'ta ikinci el eşya satan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Köme Mahallesi Şehit Ali Rıza Horasan Caddesi'nde 2. el eşya satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K. (29) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan M.E.T, T.T. ve Y.T'yi gözaltına aldı.

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