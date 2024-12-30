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        Uşak'ta eğitime kar engeli

        UŞAK Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 03:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 03:13
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        Uşak'ta eğitime kar engeli
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        UŞAK Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli olan hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli olacağı belirtildi.

        Uşak'ta devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının oluşturacağı buzlanma tehlikesi nedeniyle Uşak Valiliği, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Uşak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle; 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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