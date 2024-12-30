Uşak'ta eğitime kar engeli

UŞAK Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli olan hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli olacağı belirtildi.

Uşak'ta devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının oluşturacağı buzlanma tehlikesi nedeniyle Uşak Valiliği, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Uşak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: