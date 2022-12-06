GÜNCELLEME - Uşak'ta oğluyla silahlı saldırıya uğrayan baba öldü

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlunun ise tedavisi sürüyor.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Ercan A, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Ercan A'nın oğlu E.A'nın ise aynı hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Saldırının faili olarak olayın ardından gözaltına alınan Z.Ö, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli Z.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, Ercan A. ile aynı köyde yaşadıklarını, aralarındahusumet bulunduğunu ve 2015 yılında, Ercan A'nın kendisinin evini ve otomobilini yaktığını iddia ettiği öğrenildi.

Uğur Mumcu Caddesi'nde dün park halindeki 64 SF 433 plakalı otomobilde bulunan Ercan A. ile aracın yanında bulunan oğlu E.A, silahlı saldırıya uğramıştı. Sağlık ekiplerince Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Z.A. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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